Росздравнадзор проверит обеспечение препаратами пациентов с муковисцидозом

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом, сообщили в среду в пресс-службе Минздрава.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в России становится тяжело найти оригинальные препараты для лечения заболевания.

"В связи с информацией, появившейся в социальных сетях, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору провести комплексную проверку обеспечения лекарственными препаратами пациентов с муковисцидозом и подготовить подробный доклад, содержащий конкретные предложения по улучшению ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что главному профильному специалисту Минздрава поручено проработать необходимость корректировки клинических рекомендаций по лечению муковисцидоза.

Муковисцидоз - самое распространенное среди известных наследственных заболеваний, резко сокращающее без адекватного лечения продолжительность и качество жизни пациентов. Во всем мире этим недугом страдают более 44 тыс. человек. В России муковисцидоз диагностируется приблизительно у одного из 9 тыс. новорожденных детей. По официальным данным 2017 года, в РФ зарегистрировано около 3 тыс. больных муковисцидозом.