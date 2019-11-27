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Путин выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Албании

Президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования президенту Албании Илиру Мете в связи с жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением в республике 26 ноября. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными произошедшим в вашей стране землетрясением", - говорится в сообщении.

Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

По последним данным, жертвами землетрясения стали 27 человек, более 650 пострадали, из-под завалов удалось спасти 45 человек. Поисково-спасательная операция в настоящее время продолжается.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени (06:00 мск), эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Албанские сейсмологи сообщили, что с момента землетрясения магнитудой 6,4 во вторник было зарегистрировано более 520 подземных толчков. Произошедшее землетрясение стало вторым сильным землетрясением в Албании с начала осени.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАлбанияРоссияМета, Илир
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