Новая стратегия по казачеству будет направлена на его развитие и консолидацию

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Работа над новой стратегией государственной политики РФ в отношении российского казачества на период до 2030 года должна быть завершена в ближайший год. Об этом в среду на заседании президентского Совета по делам казачества заявил председатель этого совещательного органа, помощник президента РФ Анатолий Серышев.

По его словам, среди основных задач Совета на ближайший год - "завершение работы над проектом стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на период до 2030 года". "Стратегия заложит концептуальную основу дальнейшего развития и консолидации российского казачества. Уверен, что все казачьи общества и общественные объединения казаков должны принять участие в согласовании и доработке [этого документа]", - сказал Серышев.

Он назвал важнейшими задачами развитие внутренней организационной структуры российского казачества и его диалога с органами государственной власти. По словам председателя Совета, войсковым казачьим обществам нужно усилить кооперацию и поделиться успешными практиками управления. Он также отметил важность работы с казачьей молодежью и формирования кадрового резерва атаманов, призванного обеспечить преемственность поколений. "От качества и квалификации кадров зависит эффективность жизни и процветание казачьих обществ", - сказал помощник президента.

"Сегодня, когда мир стремительно меняется, появляются новые форматы управления социальными процессами, считаю, что казачество имеет все основания предложить одну из моделей эффективного самоуправления в обществе и духовно-нравственного развития граждан", - подчеркнул Серышев. Он добавил, что государственная политика в отношении российского казачества должна быть направлена на улучшение условий жизни обычных казаков и их семей.

Поддержка государства

Вице-премьер РФ, зампред Совета по делам казачества Виталий Мутко на заседании подчеркнул, что правительство страны будет оказывать всяческую поддержку деятельности казачьих обществ. "Казачество само объединяется, задача государства и правительства - просто оказывать содействие, вовлекать казачество во взаимодействие с государством, служение Отечеству (приняты специальные законы, которые дают эту возможность)", - сказал Мутко журналистам по итогам заседания. По словам вице-премьера, казачество во многих регионах РФ играет очень важную роль в патриотическом воспитании молодежи и восстановлении традиций, в вопросах охраны общественного порядка и решении многих социальных и экономических задач.

Задачи Всероссийского казачьего общества

Атаман учрежденного в 2018 году Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, назначенный на этот пост президентом РФ Владимиром Путиным 4 ноября текущего года, отметил, что данное объединение "будет отстаивать консолидированную позицию всего российского казачества, а не отдельных войсковых казачьих обществ". По словам атамана, войсковым казачьим обществам нужно идти плечом к плечу с общественными объединениями казаков, поэтому идеология работы Всероссийского казачьего общества будет нацелена на единение реестрового и нереестрового казачества в различных направлениях деятельности. "Объединение общих ресурсов и потенциала даст мощный толчок развитию всего российского казачества, нас будет не 170 тыс. человек (общая численность войсковых казачьих обществ - прим. ТАСС), а в разы больше", - сказал Долуда.

Он отметил, что, как атаман Всероссийского казачьего общества, несет персональную ответственность за службу и деятельность всех 11 реестровых казачьих войск. "В ближайшее время, считаю, необходимо подготовить нормативный документ, в котором должна быть определена необходимость согласования кандидатов в атаманы любого реестрового казачьего войска с атаманом Всероссийского казачьего общества", - предложил Долуда.

В беседе с журналистами он отметил, что в настоящее время 11 реестровых казачьих обществ "в своем развитии находятся на разных уровнях", поэтому нужно привести их в соответствие с теми структурами, где работа организована лучше всего - это Кубанское казачье войско и Всевеликое войско Донское. Атаман также отметил важность налаживания взаимодействия между казачьими обществами, региональными и муниципальными властями.

В заседании Совета по делам казачества приняли также участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, представители других органов власти, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, атаманы войсковых казачьих обществ.