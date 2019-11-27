Французский шеф-повар требует в суде раскрыть критерии оценки ресторанов гидом Michelin

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Французский шеф-повар Марк Вейра потребовал в суде города Нантер обязать составителей "Красного гида Мишлен" раскрыть критерии оценки ресторанов после того, как они лишили его заведение третьей звезды. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse.

"Нам говорят, что существуют правила, в том числе, что для присуждения высших наград руководство гида должно проводить дебаты на европейском уровне, - отметил адвокат шеф-повара. - Итак, мы говорим - продемонстрируйте нам доказательства проведения таких дебатов". Помимо раскрытия критериев оценки Вейра требует исключить его из последующих изданий гида, а также выплатить ему символичную компенсацию в €1, так как после потери третьей звезды он "впал в депрессию".

"Правосудию больше нечем заняться, кроме лечения эго господина Вейра, который интересуется критериями оценки, когда теряет звезду, и не интересуется ими, когда получает?" - обратился к суду со своей стороны представитель гида. По информации агентства, руководство гида требует от шеф-повара компенсации в €30 тыс. за издержки в ходе этого судебного процесса.

Как отмечается, ресторан Вейра мог лишится одной из трех звезд после того, как в блюде заведения инспектором был замечен сыр чеддер, который не производится в районе размещения ресторана La Maison des bois ("Деревянный дом") в Верхней Савойе, тогда как сам шеф-повар утверждает, что все блюда готовятся исключительно из местных продуктов.

По мнению Вейра, обвинения в использовании его поварами чеддера являются "неправдоподобными".

Тем не менее, ресторан La Maison des bois все еще находится в гиде в разделе ресторанов с двумя звездами.