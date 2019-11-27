{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Французский шеф-повар требует в суде раскрыть критерии оценки ресторанов гидом Michelin

Марк Вейра пошел на этот шаг после того, как его ресторан La Maison des bois лишили третьей звезды

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Французский шеф-повар Марк Вейра потребовал в суде города Нантер обязать составителей "Красного гида Мишлен" раскрыть критерии оценки ресторанов после того, как они лишили его заведение третьей звезды. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse.

"Нам говорят, что существуют правила, в том числе, что для присуждения высших наград руководство гида должно проводить дебаты на европейском уровне, - отметил адвокат шеф-повара. - Итак, мы говорим - продемонстрируйте нам доказательства проведения таких дебатов". Помимо раскрытия критериев оценки Вейра требует исключить его из последующих изданий гида, а также выплатить ему символичную компенсацию в €1, так как после потери третьей звезды он "впал в депрессию".

"Правосудию больше нечем заняться, кроме лечения эго господина Вейра, который интересуется критериями оценки, когда теряет звезду, и не интересуется ими, когда получает?" - обратился к суду со своей стороны представитель гида. По информации агентства, руководство гида требует от шеф-повара компенсации в €30 тыс. за издержки в ходе этого судебного процесса.

Как отмечается, ресторан Вейра мог лишится одной из трех звезд после того, как в блюде заведения инспектором был замечен сыр чеддер, который не производится в районе размещения ресторана La Maison des bois ("Деревянный дом") в Верхней Савойе, тогда как сам шеф-повар утверждает, что все блюда готовятся исключительно из местных продуктов.

По мнению Вейра, обвинения в использовании его поварами чеддера являются "неправдоподобными".

Тем не менее, ресторан La Maison des bois все еще находится в гиде в разделе ресторанов с двумя звездами.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
Глава Росгвардии проверил готовность подразделений по охране объектов Керченского пролива
Виктор Золотов отметил, что формирование схемы защиты объектов проводится силами федеральных органов исполнительной власти, органами власти Крыма и Краснодарского края
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС