Более 600 многодетных семей Чувашии воспользовались льготной ипотекой с начала года

ЧЕБОКСАРЫ, 27 ноября. /ТАСС/. Более 600 многодетных семей Чувашии получили ипотеку по ставке под 6% годовых с начала 2019 года. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства республики.

"По данным кредитных организаций указанной поддержкой в Чувашии воспользовались 793 семьи, в том числе с начала 2019 года - 614 семей. Льготный кредит выдается на приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах", - говорится в сообщении.

Ипотечную программу по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, запустили в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. По условиям программы, государство обязуется выплатить банку разницу по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы.

Как ранее сообщал заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в ближайшее время будет принято постановление правительства, которое распространит действие ставки 6% на весь период кредитования. Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (входит в нацпроект "Демография").