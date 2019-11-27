{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 600 многодетных семей Чувашии воспользовались льготной ипотекой с начала года

Льготный кредит выдается на приобретение квартир только в строящихся домах

ЧЕБОКСАРЫ, 27 ноября. /ТАСС/. Более 600 многодетных семей Чувашии получили ипотеку по ставке под 6% годовых с начала 2019 года. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства республики.

"По данным кредитных организаций указанной поддержкой в Чувашии воспользовались 793 семьи, в том числе с начала 2019 года - 614 семей. Льготный кредит выдается на приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах", - говорится в сообщении.

Ипотечную программу по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, запустили в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. По условиям программы, государство обязуется выплатить банку разницу по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы.

Как ранее сообщал заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в ближайшее время будет принято постановление правительства, которое распространит действие ставки 6% на весь период кредитования. Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (входит в нацпроект "Демография").

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧувашия
Реклама на ТАСС
Россия по числу мигрантов занимает второе место в Европе после Германии
В докладе Международной организации по миграции указывается, что в России насчитывается более 11 млн мигрантов. Более 3 млн человек - это выходцы с Украины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС