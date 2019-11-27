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Мосгорсуд отменил взыскание кредита в $32 млн с подмосковного дворника

Согласно позиции Светланы Бодровой, несколько лет назад ее, введя в заблуждение, оформили директором и соучредителем компании, которая взяла кредит в $32 млн

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение о взыскании с подмосковного дворника Светланы Бодровой более $32 млн как с поручителя по кредиту. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Бодровой на решение о взыскании более $32 млн и отменил его", - сообщили в суде.

Согласно позиции Бодровой, несколько лет назад ее, введя в заблуждение, оформили директором и соучредителем компании, которая взяла кредит в 32 млн долларов. После того как выдавший кредит банк закрылся и права востребования долгов перешли другой организации, женщина оказалась должна около 2 млрд рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

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