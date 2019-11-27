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Воробьев: запуск М-11 будет способствовать сокращению числа пробок на Ленинградском шоссе

По словам губернатора Подмосковья, трасса также будет способствовать увеличению пассажиропотока в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новая скоростная автодорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург" будет способствовать снижению загруженности Ленинградского шоссе, а пассажиры аэропорта Шереметьево смогут значительно сократить время в пути от дома до аэропорта и в другом направлении. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном открытию платной автодороги М-11.

"Самое главное, есть теперь альтернатива, - Ленинградка стала разгружаться. Раньше было так, что в Шереметьево можно было прилететь, там час-два-три потратить на полет, и примерно столько же потратить на выезд на Ленинградку и доехать до Москвы", - сказал Воробьев.

Он также отметил, что еще одним преимуществом является сокращение смертельных ДТП на Ленинградском шоссе. "Грузовики все больше и больше будут уходить на платную дорогу, плюс мероприятия, которые мы предусмотрели, и по ноябрю на 15-16% [прогнозируем] снижение смертности на дороге по Ленинградке", - сказал губернатор. По словам Воробьева, платная трасса будет способствовать также увеличению пассажиропотока в международном аэропорту Шереметьево.

"У нас большие инвестиции идут в Шереметьево, это порядка 1 млрд долларов инвесторы вкладывают в расширение пассажиропотока. Долгое время люди не могли рассчитать, за сколько выезжать, как вовремя прибыть на регистрацию и улетать. <...> Сейчас платная трасса позволяет увеличивать пассажиропоток, и Шереметьево - аэропорт № 1 страны. Сейчас пассажиропоток - это рабочие места, это налоги, это стратегически важно для нас", - сказал Воробьев.

Кроме того, по словам губернатора, магистраль способствует развитию экономики региона и имеет для Подмосковья колоссальное социальное значение.

"Мы создали индустриальные парки. Вот Mercedes, который мы, в частности, открывали под вашим чутким руководством, Владимир Владимирович, он расположен как раз на территории, которая прилегает к трассе, в Есипово. 15 индустриальных парков мы расположили там, допустим, в прошлом месяце мы открыли самый большой логистический комплекс Leroy Merlin. Почему? Потому что предсказуема стоимость и время доставки. Время - деньги. Сегодня у нас большие заявки на огромные логистические комплексы, которые строятся к прилегающей территории", - добавил Воробьев.

О трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург"

Скоростная трасса М-11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут, в основном, идет параллельно существующей бесплатной М-10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках.

Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Строительство трассы началось в 2012 году. Застройщиком является ООО "Магистраль двух столиц", генеральным подрядчиком - турецкая компания Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anonim Sirketi.

Для легковых автомобилей стоимость поездки по всей трассе в будний день составляет 1820 рублей, с транспондером - 1331 рубль. В выходные проезд стоит 2020 рублей, при использовании транспондера - 1494 рубля.

Путь от Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе должен занять не более пяти с половиной часов. Госкомпания "Автодор" (управляет платными трассами) ожидает, что после полного открытия платной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" около 20 тыс. автомобилей будут проезжать по ней ежесуточно.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко проверили готовность магистрали к открытию. По оценке губернатора, трасса соответствует мировым стандартам безопасности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВоробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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