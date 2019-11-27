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Медведев подписал постановление, упрощающее порядок ввода в оборот лекарств

По словам премьера, этот документ вводит особый порядок предоставления документов в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора
Описание
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое упрощает порядок ввода в оборот лекарственных препаратов на российский рынок.

"Еще один вопрос важный - это повышение качества лекарственных препаратов. Вступает в силу послезавтра закон, который определяет порядок поступления лекарственных средств в аптеки, в медицинские учреждения. Ряд положений этого закона требует принятия подзаконных актов, и я подписал постановление правительства, которое касается системы контроля за лекарствами", - сказал Медведев на встрече с вице-премьерами.

Премьер пояснил, что этот документ вводит особый порядок предоставления документов в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора. Кроме того, устанавливаются правила выдачи протокола испытания лекарств.

Медведев сделал акцент на том, что подготовка и выдача указанных документов должна осуществляться в федеральных лабораториях. "Надеюсь, что это позволит эффективнее контролировать лекарственные препараты, об этом все время просят люди, обращаются к нам с этими вопросами", - сказал он.

Качество и безопасность

Вице-премьер Татьяна Голикова, поясняя суть подписанного Медведевым постановления, заверила, что благодаря ему все процедуры будут облегчены. "Во-первых, это будет легче для тех, кто вводит препараты в гражданский оборот, во-вторых, это существенно, с трех месяцев до трех дней - сокращает сроки", - пояснила она, уточнив, что будет применяться электронный документооборот. При этом, по ее словам, самым главным является то, что этот шаг позволит обеспечить качество и безопасность лекарственных препаратов, которые обращаются на российском рынке.

"Это самое главное, надеюсь, что именно этих целей документ и достигнет. Действительно, лекарства будут быстрее появляться в аптеках и будут решаться самые разные задачи, связанные с медицинскими целями", - подытожил премьер-министр.

Голикова добавила, что подписанное постановление стало последним документом, который окончательно завершает нормативный переход к новому порядку ввода лекарственных препаратов. Она напомнила, что на данный момент для того, чтобы то или иное средство появилось в аптеке, необходимо получить сертификат или декларацию соответствия. При этом такие документы необходимо получать на каждую серию лекарственных препаратов. Сам процесс требует предоставления достаточно большого количества документов, оформляемых центрами сертификации.

В 2018 году по итогам проверок Росздравнадзора в гражданском обороте было выявлено 311 торговых наименований некачественных лекарственных препаратов, шесть фальсифицированных препаратов, 18 - контрафактных лекарств и 112 наименований, которые были отозваны производителями. В результате проверок было изъято из оборота 752 серии лекарственных препаратов, сообщила Голикова.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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