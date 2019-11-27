{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CNN: экс-президента США Джимми Картера выписали из больницы

Он перенес операцию

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Экс-президент США Джимми Картер выписан в среду из госпиталя после операции по снижению внутричерепного давления. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на представителей госпиталя Университета Эмори в штате Джорджия.

На эту тему
"Лучший из бывших": экс-президент США Джимми Картер за пять лет до столетия

Две недели назад неправительственная организация The Carter Center сообщила о том, что 95-летний экс-президент был госпитализирован в Атланте (штат Джорджия) для операции по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением из-за его недавних падений. 21 октября бывшего главу государства помещали в больницу с переломом костей таза, но уже через несколько дней его выписали. Как сообщалось, Картер упал у себя дома. В мае он также попадал в больницу с переломом шейки бедра.

39-й президент США Джимми Картер родился 1 октября 1924 года в городе Плейнс (штат Джорджия) в семье фермера. В 1962 году он был избран сенатором законодательного собрания Джорджии, в 1970 году - губернатором родного штата. Пост президента демократ Картер занял в январе 1977 года, одержав победу на выборах над соперником из Республиканской партии Джеральдом Фордом (1913-2006). В ноябре 1980 года Картер проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану (1911-2004).

Теги
РоссияКартер, Джимми
Реклама на ТАСС
Власти Севастополя проверяют информацию о враче, советовавшем ездить к мощам на исцеление
В интернете появилась фотография рецепта с печатью врача-отоларинголога, который рекомендовал пациентке поклониться мощам святителя Луки, если назначенное лечение не поможет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС