Путин: Гоар Вартанян вписала героические страницы в историю внешней разведки

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад умершей в понедельник советской разведчицы Гоар Вартанян в укрепление безопасности страны. Об этом говорится в телеграмме соболезнования, опубликованной в среду на сайте Кремля.

"Гоар Левоновна принадлежала к плеяде блестящих профессионалов, посвятивших свою жизнь служению Родине. Вместе с супругом, Геворком Андреевичем Вартаняном, они внесли поистине уникальный вклад в укрепление безопасности нашей страны, вписали яркие, героические страницы в историю отечественной внешней разведки", - говорится в телеграмме.

Легендарная советская разведчица Гоар Вартанян, ставшая прообразом героини фильма "Тегеран-43", умерла на 94-м году жизни.

Гоар Левоновна Вартанян родилась 25 января 1926 года в Ленинакане (Гюмри) в Армении. В начале 1930-х годов ее семья переехала в Иран. В 16 лет она вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Вартаняна. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. В 1951 году супруги Вартанян были вывезены в СССР, в 1956 году успешно окончили Ереванский институт иностранных языков. В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартаняны вернулись на родину.

В декабре 1986 года Гоар Левоновна вышла на пенсию, имея стаж оперативной работы более 30 лет и общий трудовой стаж свыше 47 лет. Будучи на пенсии, она продолжала вести большую работу по воспитанию молодых сотрудников, передавая им свой богатый оперативный опыт. Заслуги Гоар Левоновны Вартанян перед Родиной отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.

Вместе с супругом они работали под псевдонимами Анри и Анита. Именно она стала прообразом героини фильма "Тегеран-43" об операции советской разведки, предотвратившей готовившееся покушение на Рузвельта, Черчилля и Сталина во время тегеранской встречи. Вместе с супругом Геворком Вартяняном они стали легендарной супружеской парой разведчиков-нелегалов. Геворк Вартанян стал первым разведчиком-нелегалом, при жизни получившим звание Героя Советского Союза. Его спутница и коллега Гоар была награждена орденом Боевого Красного знамени. Геворк Вартянян ушел из жизни в 2012 году.