Врач Каабак возглавит группу трансплантации в НМИЦ здоровья детей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с руководством Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД), он оформляется на работу в центре в качестве руководителя группы трансплантации в отделении урологии. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минздрава РФ.

"В НМИЦ здоровья детей Минздрава России состоялась встреча руководства центра и трансплантолога Михаила Каабака по вопросу трудоустройства, как и было ранее сказано министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. В настоящее время трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным пресс-службы, отделение закрыто на карантин до 2 декабря, что является нередкой ситуацией для детских больниц. "В таких случаях новых пациентов не принимают в отделение во избежание заражения инфекцией", - отметили в министерстве.

Также уточняется, что экстренная вакцинация мальчика, находящегося в реанимации Российской детской клинической больницы, о которой намеревался просить Каабак министра здравоохранения РФ, начнется в больнице при участии трансплантолога, а после 2 декабря будет продолжена в НМИЦ ЗД. Вопрос о дате операции будет решен позднее.

Первые операции будут в январе

Как сообщили ТАСС в пресс-службе НМИЦ ЗД, первые операции по пересадке почки детям Каабак проведет в январе. В центре уточнили, что от проведения трансплантаций в декабре врач отказался из-за невозможности подготовки.

"Михаил Михайлович поставил нас в известность о необходимости проведения в рамках подготовки к трансплантации биопсии почки десяти детям. Операции по родственной трансплантации запланировали на первые числа января, так как к этому времени дети и потенциальные доноры будут полностью подготовлены, и будет завершена вакцинация детей, что является обязательным условием перед трансплантацией. Иммунитет после введения вакцины формируется в течение трех недель", - пояснили в пресс-службе.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что родители пациентов НМИЦ здоровья детей требуют сохранить действовавшую в течение года программу по трансплантации. Оперирующие врачи-трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко, работавшие в центре на четверть ставки, с февраля провели 23 операции по пересадке, однако в сентябре, когда они принесли трудовые книжки в центр для оформления на полную ставку, им сообщили, что их работа в центре завершена. Позднее в СМИ со ссылкой на Каабака появилась информация о том, что 75 детей нуждаются в трансплантации почки. Глава Минздрава России сообщала, что на данный момент в регистре находятся 25 детей.