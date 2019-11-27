Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов стал лауреатом премии "Топ-менеджеры НПБК"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов вошел в число лучших топ-менеджеров России по версии престижной национальной премии бизнес-коммуникаций "Топ-менеджеры НПБК". Об этом в среду сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов вошел в число лауреатов премии "Топ-менеджеры Национальной Премии бизнес-коммуникаций". Обладатели наград были определены в четырех направлениях - "Агентства", "Бренды", "Медиа" и "Индустриальный вклад". Михайлов стал лауреатом в направлении "Медиа", - отметили в департаменте.

Среди других лауреатов - генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, гендиректор НТВ Алексей Земский, генеральный директор Rambler Group Рафаэль Абрамян, генеральный директор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина. Полный список лучших российских топ-менеджеров опубликован в декабрьском номере журнала Forbes.

Премия "Топ-менеджеры НПБК" учреждена в 2019 году Ассоциацией коммуникационных агентств России - крупнейшим профессиональным объединением участников рынка рекламно-коммуникационных услуг страны. Проект проводится при поддержке Российской ассоциации маркетинговых услуг и Ассоциации развития интерактивной рекламы.

В числе ключевых задач премии - признание заслуг топ-менеджеров в области бизнес-коммуникаций, популяризация и развитие российской медиаиндустрии, улучшение делового климата в стране. Победителей определяет экспертный совет, в состав которого входят первые лица Ассоциации коммуникационных агентств России и руководители ее профильных комитетов.