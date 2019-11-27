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Саперы ЮВО обезвредили более 2 тыс. взрывоопасных объектов на территории Чечни и Ингушетии

Военные очистили более 1,2 тыс. га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Саперы Южного военного округа (ЮВО) завершили очистку местности на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, обезвредив более 2 тыс. взрывоопасных объектов. Военные обследовали более 1,2 тыс. га, сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Саперы Южного военного округа (ЮВО) завершили выполнение задач по сплошной очистке от взрывоопасных предметов на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, очистив более 1200 га, что на 12% превышает запланированную площадь. В результате проведенных работ инженерным подразделениям ЮВО удалось обнаружить и обезвредить более 2 тыс. взрывоопасных предметов на территориях сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда в Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, Гудермеском и Сунженском районах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к работам, которые стартовали в апреле 2019 года, привлекалось более 150 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники, в том числе бронированные машины. Кроме того, привлекались специалисты минно-розыскной службы со специально обученными собаками. Все задачи выполнялись в защитных костюмах для проведения саперных работ ОВР-2 "Сокол".

Работы по разминированию и сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов начались в мае 2012 году. Всего было запланировано очистить порядка 16 тыс. га земель сельхозназначения и лесного фонда, но за 7 лет военнослужащие обследовали более 20 тыс. га. За это время военные ЮВО обнаружили и уничтожили более 37 тыс. взрывоопасных предметов: мин, снарядов, ВОГ, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств, добавили в пресс-службе.

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РоссияИнгушетияРостовская область
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