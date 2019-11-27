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Французские фермеры выехали на тракторах на Елисейские Поля

Участники демонстрации недовольны своим финансовым положением, а также участившимися запретами местных властей на использование пестицидов

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Участники манифестации фермеров, прибывшие на тракторах во французскую столицу, в среду вечером временно перекрыли движение на Елисейских Полях. Несмотря на призыв Национальной федерации профсоюзов землевладельцев (FNSEA), часть демонстрантов до позднего вечера продолжали блокировать парижские дороги.

Согласно кадрам, которые размещают в соцсетях очевидцы, несколько тракторов встали поперек главной торговой улицы с включенной аварийной сигнализацией. Вокруг них стоят несколько патрульных машин, а полицейские пытаются расчистить дорогу. Примерно к 21:30 (23:30 мск) движение по улице было возобновлено.

В то же время большая группа тракторов примерно до 22:00 (00:00 мск) продолжала блокировать участок парижской окружной дороги - бульвара Периферик - в южной части города. Согласно кадрам трансляции телеканала BFM, они заняли две левые полосы с внутренней и с внешней стороны бульвара. К ночи полиции все же удалось убрать с дороги последние машины. Всего же за день в блокировании окружной дороги участвовали около 200 тракторов.

Ранее FNSEA призвала участников демонстраций приостановить акции протеста. Это произошло после того, как представители федерации встретились с министром сельского хозяйства Франции Дидье Гийомом в середине дня. Организаторы акции, которая собрала в общей сложности около тысячи фермеров из регионов О-де-Франс, Нормандия, Большой Восток, Центр - Долина Луары, Бургундия - Франш-Конте, пообещали встретиться 3 декабря с премьер-министром Эдуаром Филиппом, чтобы продолжить переговоры. Демонстрации, организованные не только в Париже, но и в других городах страны, были вызваны накопившимся недовольством аграриев своим финансовым положением, а также участившимися запретами местных властей на использование пестицидов.

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Франция
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