Французские фермеры выехали на тракторах на Елисейские Поля

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Участники манифестации фермеров, прибывшие на тракторах во французскую столицу, в среду вечером временно перекрыли движение на Елисейских Полях. Несмотря на призыв Национальной федерации профсоюзов землевладельцев (FNSEA), часть демонстрантов до позднего вечера продолжали блокировать парижские дороги.

Согласно кадрам, которые размещают в соцсетях очевидцы, несколько тракторов встали поперек главной торговой улицы с включенной аварийной сигнализацией. Вокруг них стоят несколько патрульных машин, а полицейские пытаются расчистить дорогу. Примерно к 21:30 (23:30 мск) движение по улице было возобновлено.

В то же время большая группа тракторов примерно до 22:00 (00:00 мск) продолжала блокировать участок парижской окружной дороги - бульвара Периферик - в южной части города. Согласно кадрам трансляции телеканала BFM, они заняли две левые полосы с внутренней и с внешней стороны бульвара. К ночи полиции все же удалось убрать с дороги последние машины. Всего же за день в блокировании окружной дороги участвовали около 200 тракторов.