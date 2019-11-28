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Эксперт: программа "Дальневосточный профессор" должна учитывать повышение зарплаты

Председатель коллегии профессоров Северо-Восточного федерального университета считает, что это будет дополнительным стимулом для развития научного потенциала региона

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Программа "Дальневосточный профессор", которую сейчас рассматривают в Совете Федерации, будет эффективной в случае дальнейшего повышения зарплаты дальневосточных ученых и выделения жилья. Такое мнение выразила журналистам в четверг доктор медицинских наук, председатель коллегии профессоров Северо-Восточного федерального университета Дарима Гармаева.

Ранее газета "Известия" сообщила, что процесс создания программы "Дальневосточный профессор" находится на стадии обсуждения в СФ.

"Программа "Дальневосточный профессор" имеет право на существование, потому что она позволит сохранить научные кадры в регионе и привлечет квалифицированные научные кадры. Если поддержка по планируемой программе будет подкреплена жильем, дальнейшим повышением зарплаты, то это будет дополнительным стимулом для развития научного потенциала региона, привлечения рейтинговых ученых и создания в регионе крупного научного центра Арктики", - считает Гармаева.

Профессор отметила, что Северо-Восточный федеральный университет проводит активную работу по сохранению научных кадров в республике. "По программе развития вуза за последние 10 лет созданы научные лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Активным профессорам, научным руководителям выделяются стимулирующие выплаты", - сказала Гармаева.

По данным "Известий", в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики пока не рассматривали инициативу создания подобной программы. В Минобрнауки и Минпросвещения от комментариев отказались.

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РоссияДальний Восток
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