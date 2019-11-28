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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян пользуются доставкой товаров

Опрос показал, что услугами доставки никогда не пользовались 40% респондентов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Более половины (59%) участников опроса ВЦИОМ пользуются доставкой товаров до дома или работы. Таковы результаты опроса, опубликованные в четверг Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Каждый второй россиянин пользуется доставкой до дома или до работы с разной периодичностью (59%). Чаще пользуются услугами доставки ежедневные пользователи интернета (67%) и жители крупных городов: Москвы и Санкт-Петербурга (78%), городов-миллионников (71%) и с населением 500-950 тыс. человек", - говорится в сообщении.

При этом россияне пользуются доставкой не слишком часто: четверть (24%) респондентов заказывает доставку не чаще раза в год, каждый пятый (21%) пользуется такой услугой раз в полгода или чаще. Каждый десятый (11%) опрошенный пользуется доставкой несколько раз в месяц, а 1% - ежедневно. Никогда не пользовались услугами доставки 40% опрошенных. В качестве причин называются возможность самому забрать товар (29%), отсутствие необходимости в доставке (19%), дороговизну услуги (14%), близость магазинов к месту жительства (12%) или отсутствие такой услуги (12%).

Более трети (39%) респондентов сталкивались с периодической задержкой товаров при доставке, некачественный товар или отличный от заказанного хотя бы раз-два получали 26% и 21% участников опроса соответственно. Каждый пятый (19%) опрошенный и вовсе знаком с ситуацией, когда заказанный товар не пришел.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 ноября. Объем выборки составил 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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