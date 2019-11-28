Путин поддержал идею об участии военных стран ОДКБ в Параде Победы в Москве 9 мая 2020 г.

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает правильной идею пригласить для участия Параде Победы 9 мая 2020 года военнослужащих из всей стран ОДКБ.

"Ждем лидеров государств - членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года и признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в Параде Победы на Красной площади", - заявил Путин на пленарном заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в расширенном составе.

Глава российского государства добавил, что подробный план, предусматривающий проведение мемориальных, социальных и культурных мероприятий во всех странах ОДКБ, уже согласован. Путин подчеркнул, что придает особое внимание тому, чтобы страны Организации и далее выступали с единых позиций в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов Советского Союза в разгроме фашизма.

"В этом месяце профильный комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, "за" проголосовало 121 государство, - напомнил Путин. - Хотел бы выразить признательность всем участникам ОДКБ, которые не только солидарно поддержали резолюцию, но и стали ее соавторами".