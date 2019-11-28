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Москва впервые закупит 60 тыс. вакцин от коклюша для детей в 2020 году

Начальник отдела эпидемиологического надзора столичного управления Роспотребнадзора Нонна Фомкина рассказала, что в 2019 году заболеваемость коклюшем растет, самые высокие темпы роста отмечаются у школьников

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. доз вакцин от коклюша для ревакцинации шестилетних детей впервые закупят в Москве в следующем году. Об этом сообщила в четверг на профильной комиссии Мосгордумы начальник отдела эпидемиологического надзора столичного управления Роспотребнадзора Нонна Фомкина.

"В 2020 году впервые в Москве планируется закупить 60 тыс. доз вакцины для проведения именно ревакцинации детей в шесть лет <...> В 2018 году в Москве заболеваемость коклюшем выросла, были превышены средние многолетние уровни. В 2019 году заболеваемость коклюшем также растет, самые высокие темпы роста заболеваемости у школьников. Для минимизации последствий инфекции среди данной группы населения будет проведена ревакцинация", - сказала Фомкина.

При этом она отметила, что заболеваемость краснухой в Москве снизилась из-за иммунопрофилактики в 5 тыс. раз за 17 лет, но заболеваемость корью в последние три года растет.

По словам Фомкиной, в столице многократно снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, вирусным гепатитом B, менингококковой инфекцией, коклюшем, эпидемическим паротитом и др. Также с 2012 года в Москве не регистрировалась заболеваемость дифтерией и полиомиелитом.

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