Папа Римский Франциск распорядился направить €100 тыс. в помощь населению Албании

РИМ, 28 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск направил через дикастерию по содействию целостному человеческому развитию €100 тыс. в помощь населению Албании, пострадавшему от сильного землетрясения. Об этом сообщается в четверг в коммюнике службы печати Святого престола.

"Папа Франциск распорядился направить €100 тыс. для оказания помощи пострадавшему населению на первом этапе ликвидации последствий бедствия. Таким образом потнифик желает выразить свою солидарность и духовную близость пострадавшим", - говорится в сообщении. В нем также уточняется, что деньги будут распределены при участии апостольской нунциатуры в Албании.

Ранее глава Римско-католической церкви, выражая свои искренние соболезнования, напомнил, что Албания была одной из первых стран, которые он посетил после восхождения на папский престол. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени (06:00 мск), эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Албанские сейсмологи сообщили, что с момента землетрясения во вторник было зарегистрировано более 520 подземных толчков, магнитуда одного из последних в четверг превысила 5 баллов. На настоящий момент общее число жертв возросло до 40. Пострадавшими числятся порядка 650 человек. По сообщениям спасательных команд, работающих над разбором завалов, шансов найти живых почти не осталось.