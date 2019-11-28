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Папа Римский Франциск распорядился направить €100 тыс. в помощь населению Албании

Эти средства распределят при участии апостольской нунциатуры в стране

РИМ, 28 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск направил через дикастерию по содействию целостному человеческому развитию €100 тыс. в помощь населению Албании, пострадавшему от сильного землетрясения. Об этом сообщается в четверг в коммюнике службы печати Святого престола.

"Папа Франциск распорядился направить €100 тыс. для оказания помощи пострадавшему населению на первом этапе ликвидации последствий бедствия. Таким образом потнифик желает выразить свою солидарность и духовную близость пострадавшим", - говорится в сообщении. В нем также уточняется, что деньги будут распределены при участии апостольской нунциатуры в Албании.

Ранее глава Римско-католической церкви, выражая свои искренние соболезнования, напомнил, что Албания была одной из первых стран, которые он посетил после восхождения на папский престол. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени (06:00 мск), эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Албанские сейсмологи сообщили, что с момента землетрясения во вторник было зарегистрировано более 520 подземных толчков, магнитуда одного из последних в четверг превысила 5 баллов. На настоящий момент общее число жертв возросло до 40. Пострадавшими числятся порядка 650 человек. По сообщениям спасательных команд, работающих над разбором завалов, шансов найти живых почти не осталось.

Теги
Франциск (Папа Римский)Албания
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