В Минздраве назвали предварительную причину смерти ожидавшей почку девочки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ожидавшая трансплантацию почки годовалая девочка из Волгограда, по предварительным данным, умерла от пневмонии. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина на брифинге в четверг.

"По предварительным данным, к сожалению, девочка умерла от пневмонии", - сказала Байбарина.

По словам трансплантолога Михаила Каабака, который готовил девочку к операции, трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее, чем 28 ноября.

"Девочке шесть дней назад исполнился год, мы наблюдаем ее с февраля 2019 года. Ей начата вакцинация в мае в этом центре <...> Вакцинация против гриппа проведена 28 октября. Согласно действующему протоколу, трансплантацию нужно было делать месяц спустя после этой вакцинации - то есть сегодня. Настя умерла вчера", - уточнил Каабак.