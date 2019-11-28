Мутко поручил до 20 декабря выдать сертификаты на жилье пострадавшим от паводков

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Возглавляющий правкомиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области вице-премьер Виталий Мутко поручил властям региона к 20 декабря завершить выдачу сертификатов на получение нового жилья или на проведение капитального ремонта. Об этом вице-премьер сообщил в четверг журналистам после заседания правкомиссии в Москве.

"Как минимум эти вопросы до 20 декабря должны быть все закрыты: каждая семья в 135 населенных пунктах должна иметь на руках или сертификат на восстановление жилищных прав, или на капитальный ремонт", - сказал он.

Мутко добавил, что правительство Иркутской области сориентировано на то, чтобы продлить срок выдачи и действия жилищных сертификатов как минимум до середины следующего года.

"Губернатор еще раз заявил, что до 15 марта следующего года можно подавать заявление на капитальный ремонт, и еще дадим возможность до середины следующего года на восстановление жилищных прав", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что решение об увеличении срока действия жилищных сертификатов будет принято в ближайшую неделю, "и все сертификаты на жилье, которые действуют до 15 декабря, будут продлены".

Также Мутко сказал, что также на заседании обсуждались вопросы темпов строительства жилья. "Сегодня еще очень жестко на эту тему поговорили, договорились, что строительство жилья должно войти в ближайшие две недели в те графики, которые мы наметили", - добавил он.

На правкомиссии Мутко заявил о планах 20 декабря вновь посетить пострадавшие от паводков территории Приангарья.

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