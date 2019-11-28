Число абортов в России снизилось за 18 лет в три раза

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Число абортов в России снизилось с 2 млн в 2000 году до 661 тыс. в 2018 году. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"За последние 18 лет число искусственных прерываний беременности снизилось более чем в три раза. Если в 2000 году их было более 2 млн, то сейчас, в 2018 году, зафиксировано было 661 тыс. по всей сети учреждений здравоохранения", - сказала она.

Голикова отметила, что также растет число женщин, отказывающихся от абортов после консультирования. "В 2018 году из более 170 тыс. женщин, прошедших доабортное консультирование, 24% отказались от аборта", - сказала она.