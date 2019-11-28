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Яровая предложила установить норматив устных заданий в каждом школьном предмете

Вице-спикер Госдумы опасается, что в какой-то момент все общение учителя с ребенком переведется в интерактивную форму

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая предложила в каждом школьном предмете обязательно установить норматив устных заданий, так как в современной системе образования ребенок и учитель все больше взаимодействуют в форме, которая не предполагает использование речи.

"Мы предлагаем в каждой дисциплине, в каждом предмете в школе установить обязательный норматив устных заданий и устной речи. Это очень важный момент. Мы стали анализировать и увидели, что сокращение идет в геометрической прогрессии, может случиться, что в какой-то момент все общение учителя с ребенком переведется в интерактивную форму", - сказала Яровая в четверг на заседании президентского совета.

Она подчеркнула, что язык является главным инструментом образования и воспитания, средством познания мира, взаимодействия и понимания. "Видится достаточно серьезной проблемой, что в системе образования все больше и больше уходит в забвение устная речь. Ребенок сегодня не имеет потребности говорить на уроках. Задания все больше и больше переходят в ту форму, которая не предполагает развитие речевой функции и развитие интеллектуального потенциала, в том числе через умение формировать логически свое видение мира, убеждать, доказывать и взаимодействовать", - подчеркнула Яровая.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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