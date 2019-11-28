В Вологодской области увеличат расходы на льготные лекарства на 35%

ВОЛОГДА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области увеличит в 2020 году расходы на покупку лекарств для льготных категорий граждан на 300 млн рублей или 35% в сравнении с показателем 2019 года - до 1,145 млрд рублей. Это позволит избежать срывов в поставках жизненно важных препаратов для диабетиков, онкологических больных и других пациентов с тяжелыми заболеваниями, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

"Департамент здравоохранения области планирует закупить в 2020 году лекарственные препараты для областных льготников на 1,145 млрд рублей. Такая сумма предусмотрена в проекте бюджета области на 2020 год, это на 300 млн рублей больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.

По словам начальника департамента Сергея Бутакова, количество пациентов, страдающих сахарным диабетом, онкопатологией и другими тяжелыми заболеваниями, растет. Если ранее количество больных сахарным диабетом за год увеличивалось на 5%, то в 2019 году рост отмечен на 14% из-за увеличения числа выявленных в рамках профилактических осмотров и диспансеризации. Это вызвало необходимость сформировать дополнительную заявку на конец этого года.

Проблема обсуждалась на заседании фракции "Единая Россия" в областном парламенте, поскольку депутаты получили большое количество обращений от жителей, сообщила пресс-служба областного парламента. "Нужны поправки - планируйте. Что мешало вам запустить процедуры на майской сессии? Почему мы нагнетаем ситуацию, ждем, когда люди к нам пойдут с жалобами?" - задал вопросы председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко.

По словам руководителя департамента, из сложившейся ситуации сделаны выводы, проведен анализ, изменена система закупки лекарств на следующий год. Препараты будут приобретены сразу на девять месяцев с корректировкой значений в четвертом квартале. Проведено более 80 аукционов, получен трансферт из федерального бюджета на 60 млн рублей, и в декабре лекарства на следующий год будут на складах.

"На следующий год на инсулин увеличивается финансирование на 129 млн рублей. На льготные лекарства дополнительно выделено 165 млн рублей. По этим препаратам проблем быть не должно. Кроме того, федерация также изменила систему поставок, и уже в январе мы увидим финансирование, а лекарства получим в феврале, а не в апреле, как было раньше", - сказал Бутаков.

Депутаты областного парламента одобрили бюджет на 2020 года в первом чтении, рассмотрение его во втором, окончательном чтении назначено на 11 декабря.