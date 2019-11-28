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Закрытие кинотеатра "Соловей"

Бенефициар "Соловья" предложил создать общественный совет о сохранении репертуара центра

Вадим Меркин добавил, что в новом здании будут не только проводиться кинопоказы, но и продолжит работу детская киношкола, будут организованы "социальные" киносеансы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Владелец киноцентра "Соловей на Красной Пресне" Вадим Меркин предложил создать общественный совет для контроля за сохранением репертуара центра, в котором сейчас организуют социальные кинопоказы и "длинные" кинопрокаты. Об этом он сообщил в письме зампреду Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

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"Хочу также отдельно обратиться к тем, кто называет себя защитниками киноцентра, в том числе к депутату Мосгордумы Сергею Митрохину <...> Сергей, я готов к диалогу, давайте создадим общественную группу для контроля за сохранением репертуара и ценовой политики. Я не думаю, что вас "в темную" используют люди, которые не хотят прерывать свой доходный бизнес и провоцируют протесты против сноса всеми доступными им способами. Приходите, я жду, давайте обсуждать будущее киноцентра в новом здании. Контролируйте кинопоказ, шефствуйте над детской киношколой - уверен, мы найдем сферу общих интересов и форматы для их реализации", - написал Меркин.

Он отметил, что в новом здании будут не только проводиться кинопоказы, но и продолжит работу детская киношкола, будут организованы "социальные" киносеансы. По его словам, в новом здании будут сохранены функции кинотеатра и формат "длинных" показов.

"На время строительства детская киношкола продолжит работу в арендованном помещении. Я буду признателен московским властям, если они предоставят такое временное "убежище" - нужно всего 250-300 кв. метров, - но если не получится, я сам возмещу все затраты, связанные с арендой", - сообщил Меркин.

Также в своем письме бенефициар киноцентра сравнил его сохранение с угрозой повторения трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". По его словам, "абсолютно невозможно дальше эксплуатировать здание, в котором сегодня расположен киноцентр: противопожарная безопасность на нуле, при этом в большинстве залов один проход и ряды кресел вплотную примыкают к стене зала".

Теги
РоссияЗакрытие кинотеатра "Соловей"
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