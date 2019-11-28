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Крымский курорт получил международную премию World Travel Awards 2019 в четырех номинациях

Всего в финале конкурса приняли участие 332 компании из 89 стран мира

ТАСС, 29 ноября. Крымский курорт Mriya Resort & Spa победил сразу в четырех основных номинациях на мировых награждениях в области туризма и гостеприимства 26-й ежегодной международной премии World Travel Awards 2019 в Омане. Об этом курортный комплекс сообщает в четверг.

Уточняется, что крымский курортный комплекс победил в следующих номинациях: "ведущий мировой курорт для отдыха", "ведущий мировой оздоровительный курорт", "ведущий мировой семейный курорт с виллами класса люкс", "ведущая мировая управляющая компания в сфере туризма и индустрии гостеприимства". Всего в финале приняли участие 332 компании из 89 стран мира.

Теги
ОманРоссияКрым
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