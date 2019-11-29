В Еврейской АО начали выплаты пострадавшим от паводка фермерам

ТАСС, 29 ноября. В Еврейской автономной области начали выплачивать компенсации фермерам, пострадавшим от произошедшего летом-осенью 2019 года паводка. Об этом сообщило в пятницу управление по внутренней политике областного правительства.

Паводки начались в Еврейской АО в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, а также дороги, посевы сои, кукурузы и других зерновых. Потери понесли более половины сельхозугодий области. В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выделить в числе прочего пострадавшим от паводка регионам субсидии на помощь аграриям.

"Начались выплаты владельцам крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств в ЕАО. <...> Деньги на эти мероприятия были выделены из федерального бюджета. На сегодняшний день документы на выплату уже подали 238 пострадавших. Часть документов рассмотрена и направлена на выплату на общую сумму более 40 млн рублей. Всего на оказание помощи смогут рассчитывать более 1400 сельхозтоваропроизводителей", - говорится в распространенном релизе.

На выплаты из федерального бюджета было выделено более 420 млн рублей. Сейчас в правительстве области решается вопрос об оказании частичной компенсации ущерба владельцам садовых, огородных и приусадебных участков, чей урожай пострадал от нынешнего паводка. "Правительством области направлено обращение с просьбой о выделении средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджету региона для компенсации ущерба данной категории граждан. Предложения о возмещении ущерба находится на рассмотрении в Правительстве, Министерствах финансов и сельского хозяйства РФ", - говорится в сообщении. Сумму в областном правительстве ТАСС не уточнили. Если решение о поддержке будет принято, то воспользоваться поддержкой смогут почти 3,5 тыс. владельцев подтопленных огородов.

В октябре власти Еврейской АО договорились об увеличении поставок овощей и картофеля из Сибири и Амурской области, чтобы не допустить роста цен на рынке. Агентству сообщили, что было несколько поставок в регион от частных предприятий. После был проведен мониторинг цен в магазина области, повышения стоимости плодово-овощной продукции не выявили.

Глава региона Александр Левинталь сообщал, что по масштабам ущерба сельскому хозяйству прошедший паводок оказался более разрушительным, чем наводнение 2013 года, тогда пострадало 27 тыс. га. В этом году - более 40 тыс. га.