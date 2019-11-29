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Следующее заседание группы "Россия - Исламский мир" пройдет в Саудовской Аравии

Традиция регулярных встреч будет продолжена, а география расширена, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Заседание группы стратегического видения "Россия-Исламский мир" в 2020 году пройдет в городе Джидда Саудовской Аравии по приглашению королевства, сообщил в пятницу на пленарном заседании группы ее председатель, президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Традиция наших регулярных встреч будет продолжена, а география расширена. Мы получили приглашение провести следующее заседание группы в королевстве Саудовская Аравия, с благодарностью принимаем его, и рассчитываем увидеть всех вас в следующем году на заседании группы в Джидде. О сроках и времени проведения заседания вы будете проинформированы дополнительно", - сообщил Минниханов.

Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, после того как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.

С 2015 года также проводится международный журналистский форум "Журналисты мусульманских стран против экстремизма". На нынешнем этапе акцент в работе группы сделан на разработке мероприятий по дальнейшему укреплению долгосрочного сотрудничества России и исламских государств, на меры по борьбе с международным терроризмом, противодействию экстремизму посредством образования молодежи.

Теги
РоссияСаудовская АравияТатарстан
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