Из Японии в Россию впервые экстрадирован фигурант уголовного дела

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Япония впервые экстрадировала в Россию фигуранта уголовного дела. Как рассказала в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк, японские компетентные органы передали российской стороне лидера криминальной группировки на Дальнем Востоке Александра Золенко.

"Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в Россию из Японии экстрадирован Александр Золенко, - сообщила она. - Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)"), ч. 3 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенные организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб), ч. 1 ст. 174.1 (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Золенко был объявлен в розыск на основании запроса УВД России по Сахалинской области.

По словам Волк, с 1992 по 2006 год Золенко был активным участником и одним из лидеров организованного преступного сообщества на Дальнем Востоке, на счету которого убийства, угоны транспортных средств, отмывание денег, полученных в результате преступлений.