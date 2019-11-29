В Инсбруке туристы получат право на бесплатный проезд

ВЕНА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Туристы в австрийском городе Инсбрук (федеральная земля Тироль) смогут в 2020 году бесплатно пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщило Бюро по туризму Инсбрука.

Нововведение начнет действовать с 1 мая 2020 года. Бонусное предложение станет доступно для гостей, которые приезжают в этот мегаполис на два дня и более. Воспользоваться бесплатным проездом можно будет с помощью туристической карты Welcome Card. Приезжие смогут получить ее у фирмы-арендодателя жилья или в гостинице.

Как отмечается, Инсбрук станет первым городом Австрии, который предложит бесплатный проезд на автобусах и трамваях для туристов на основе единого абонемента. Примечательно, что до этого карта туриста Welcome Card уже предоставляла гостям скидки на посещение банных комплексов, бассейнов, горные походы и бесплатный проезд в районе, окружающем Инсбрук. Теперь власти решили распространить ее действие на городской транспорт.

"Карта Welcome Card 2020 позволит сделать хорошую рекламу региону Инсбрука в качестве инновационной и экологичной точки назначения. Включение в нее общественного транспорта с мая 2020 года повысит качество пребывания наших гостей", - отметила директор Бюро по туризму Инсбрука Карин Зайлер-Лалль. Она добавила, что расходы на бесплатный проезд будут компенсированы городскому транспорту за счет части средств, полученных от проживания приезжих в регионе.

Ранее власти австрийской федеральной земли Бургенланд объявили, что с 2020 года начнут выплачивать премиальные жителям за проезд на общественном транспорте ради сохранения климата. Эко-бонус будет выплачиваться всем горожанам, которые пользуются автобусом или трамваем вместо личного автомобиля. Размер бонуса будет зависеть от протяженности маршрута поездки. Максимальная субсидия в год не будет превышать €150.