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Грузовой каркас планируют ввести во всех округах Москвы к 2020 году

Штрафы за его нарушение составляют 5 тыс. рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Грузовой каркас (маршрут по улицам, где разрешен проезд для грузовиков от 2,5 тонны) планируют ввести во всех округах Москвы к 2020 году, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Ансар Арифуллин.

"Грузовой каркас вводится в Юго-Восточном округе столицы с 1 декабря 2019 года <...> В планах у нас развить [проект] на всю территорию города в 2020 году", - сказал Арифуллин.

Он добавил, что этот проект направлен на то, чтобы не было "отстоя" грузового транспорта в жилых зонах, а также не было сквозного движения. Штрафы за нарушение грузового каркаса составляют 5 тыс. рублей.

По словам первого заместителя руководителя ЦОДД, пик нарушений пришелся на первые годы введения грузового каркаса. В настоящее время количество нарушителей снизилось.

Арифуллин также рассказал, что в рамках подготовки к введению грузового каркаса на юго-востоке Москвы были установлены 1173 дорожных знака на 122 участках.

О проекте

Грузовой каркас - это разделение улиц города на две зоны: сам грузовой каркас и жилая застройка.

В жилых зонах движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны допускается только для обслуживания предприятий или жителей района. Однако необходимо иметь подтверждающие документы.

Съезжать и возвращаться на грузовой каркас можно по ближайшему к месту назначения перекрестку.

Грузовой каркас действует с 2015 года в трех округах Москвы (север, северо-восток и восток). ЦОДД предоставляет всю информацию о том, какие улицы входят в каркас, "Яндекс.Навигатору". Приложение будет учитывать новые участки по мере их включения в каркас.

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