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Участник акции 27 июля Малышевский объяснил в суде волнением разбитое им стекло автозака

Из обвинительного заключения следует, что Малышевский после задержания выбил стекло, осколки которого упали на голову и плечо сотруднику полиции

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Участник акции 27 июля в Москве Эдуард Малышевский заявил на допросе в суде, что разбил стекло в автозаке после задержания из-за того, что сильно переволновался. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда, где рассматривают дело Малышевского.

"Я выбил стекло только после того, как ОМОН начал избивать людей. Именно избиение вызвало у меня душевный стресс. Это так же, как футболист пнул мяч и в кого-то попал на трибуне. Не будем же мы футболиста судить", - сказал он.

Как следует из обвинительного заключения, Малышевский был задержан на Тверской улице и помещен в автозак, находясь внутри он выбил стекло, осколки которого упали на голову и плечо сотруднику полиции. Малышевский в настоящее время находится под стражей.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры. 14 октября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании новых фигурантов дела о беспорядках на несанкционированной акции 27 июля: Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Егора Лесных и Максима Мартинцова. Позднее стало известно о задержании Александра Мыльникова и Эдуарда Малышевского. Мыльников находится под домашним арестом, остальные заключены под стражу.

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