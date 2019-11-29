{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подмосковье станет пилотным регионом новой концепции базовых школ РАН

В таких школах дети будут учиться с 6-7 класса на основе интерната

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Новая концепция базовых школ Российской академии наук (РАН), согласно которой в таких учебных заведениях школьники будут учиться с 6-7 класса на основе интерната, будет опробована в Московской области. Об этом в пятницу сообщил президент академии Александр Сергеев в ходе Общего собрания - конференции профессоров РАН "Большие вызовы и развитие фундаментальной науки в России".

"Сейчас есть концепция развития базовых школ РАН в Московской области, которая может стать пилотной по стране. [Согласно новой концепции] базовые школы РАН должны быть не полноформатными с первого класса, а с 6-7 класса. В них должны быть организованы - по старому это называется интернат, а по современному - кампусы. И губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что они по программе базовых школ РАН должны отстроить несколько кампусов и планируют выделить на это серьезные средства", - сказал Сергеев.

В настоящее время у РАН в Московской области созданы шесть базовых школ.

По словам вице-президента академии Алексея Хохлова, проект воспринят с энтузиазмом и в других регионах. "Сейчас у РАН 108 школ. Мы планируем расширение. По-видимому, это будет происходить в начале следующего года. Согласно нашим критериям, мы сами смотрим на то, какие результаты показывает та или иная школа. Если результаты по рейтингу, по поступлению в ведущие вузы, по ЕГЭ и так далее хорошие, то мы вместе с Минпросвещения [их берем]", - сказал Хохлов, добавив, в проект могут добавить еще 50 школ.

Проект "Базовые школы РАН" подготовлен по инициативе Сергеева и министра просвещения РФ Ольги Васильевой. В его реализации участвует 32 пилотных региона. Планируется, что школы такого формата станут центрами дополнительного образования и внешкольной работы, будут сотрудничать с местными университетами и предприятиями, а также обеспечат возможность вовлечения школьников в собственные исследовательские проекты во взаимодействии с академическими центрами.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
Реклама на ТАСС
Михалков не видит препятствий для регистрации образа Никиты Бесогона как бренда
По словам режиссера, Никита Бесогон - мифологический образ, никогда не являвшийся реальным святым для Русской православной церкви
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС