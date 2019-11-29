Подмосковье станет пилотным регионом новой концепции базовых школ РАН

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Новая концепция базовых школ Российской академии наук (РАН), согласно которой в таких учебных заведениях школьники будут учиться с 6-7 класса на основе интерната, будет опробована в Московской области. Об этом в пятницу сообщил президент академии Александр Сергеев в ходе Общего собрания - конференции профессоров РАН "Большие вызовы и развитие фундаментальной науки в России".

"Сейчас есть концепция развития базовых школ РАН в Московской области, которая может стать пилотной по стране. [Согласно новой концепции] базовые школы РАН должны быть не полноформатными с первого класса, а с 6-7 класса. В них должны быть организованы - по старому это называется интернат, а по современному - кампусы. И губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что они по программе базовых школ РАН должны отстроить несколько кампусов и планируют выделить на это серьезные средства", - сказал Сергеев.

В настоящее время у РАН в Московской области созданы шесть базовых школ.

По словам вице-президента академии Алексея Хохлова, проект воспринят с энтузиазмом и в других регионах. "Сейчас у РАН 108 школ. Мы планируем расширение. По-видимому, это будет происходить в начале следующего года. Согласно нашим критериям, мы сами смотрим на то, какие результаты показывает та или иная школа. Если результаты по рейтингу, по поступлению в ведущие вузы, по ЕГЭ и так далее хорошие, то мы вместе с Минпросвещения [их берем]", - сказал Хохлов, добавив, в проект могут добавить еще 50 школ.

Проект "Базовые школы РАН" подготовлен по инициативе Сергеева и министра просвещения РФ Ольги Васильевой. В его реализации участвует 32 пилотных региона. Планируется, что школы такого формата станут центрами дополнительного образования и внешкольной работы, будут сотрудничать с местными университетами и предприятиями, а также обеспечат возможность вовлечения школьников в собственные исследовательские проекты во взаимодействии с академическими центрами.