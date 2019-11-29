Власти Петербурга откроют туристический офис Visit Petersburg в Испании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Одиннадцатое по счету туристическое представительство Visit Petersburg, занимающееся продвижением Санкт-Петербурга как туристического направления, откроется в Испании. Соответствующее соглашение подписали в пятницу и. о. генерального директора Городского туристско-информационного бюро Надежда Петрова и руководитель Национального маркетингового центра по туризму Visit Russia в Испании Марлен Родригес, передает корреспондент ТАСС.

"Предварительная поездка дала нам возможность уже принять конкретное решение - представительство будет в Барселоне. Можно считать, что оно уже открыто. Очень важно отметить, что наше представительство будет работать не только в городе Барселоне, а будет охватывать всю Испанию, с учетом опыта работы данной компании и их возможностей", - сказала журналистам после церемонии подписания соглашения заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

В комитете по развитию туризма рассказали, что договоренности о подписании соглашения были достигнуты в конце октября в рамках роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" в Испании и Португалии, в ходе которого были представлены туристические возможности города. Деятельность офиса станет особенно актуальной на фоне введенного с 1 октября режима электронных виз на территории Петербурга и Ленинградской области, поскольку Испания входит в список 53 государств, которым доступно оформление такой визы, отметили в комитете.

Гвичия отметила, что количество испанских туристов, посещающих Петербург, увеличивается с каждым годом. Обращаясь к представителям компаний-туроператоров из Испании, присутствовавшим на подписании, она напомнила, что город в скором времени примет важные спортивные мероприятия, такие как, например, матчи чемпионата Европы по футболу. "Испанцы, очень любящие футбол, однозначно должны приехать в наш город", - сказала она.

"На сегодняшний день мы расширяем сеть информационных представительств Санкт-Петербурга за рубежом. И новый офис <…> станет точкой присутствия Санкт-Петербурга в [Испании] и в перспективе, мы надеемся, окажет позитивное влияние на увеличение турпотока", - сказала на церемонии подписания документа руководитель Городского туристско-информационного бюро Надежда Петрова.

В настоящее время представительства Visit Petersburg работают в Тайбэе, Гонконге, Париже, Лейпциге, Римини, Мумбаи, Нью-Дели, Дубае, Тегеране и Токио. В зарубежных офисах Санкт-Петербурга под брендом Visit Petersburg распространяется информация о городе, его достопримечательностях, проходящих в нем событиях и наиболее удобных маршрутах для путешествия, а также о порядке оформления электронных виз. Также благодаря офисам упрощается организация деловых мероприятий и присутствие петербургских делегаций на конгрессно-выставочных мероприятиях в стране, где располагается представительство.