Путин указал на особую значимость для России многонационального Северного Кавказа

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил особую роль Северного Кавказа, являющегося примером гармоничного соседства разных народов, их культур и традиций.

"Мы проводим его в Кабардино-Балкарии, в одной из столиц Северного Кавказа, в Нальчике, - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям . - Вообще Северный Кавказ, уверен, многие со мной согласятся, имеет для многонациональной России особую значимость".

Президент подчеркнул, что "здесь веками бок о бок живут представители многих народов нашей страны и каждый из них неповторим, самобытен, по праву гордится своей историей, языком, своими героями, своими тружениками, спортсменами". "Здесь чтят традиции, такие как гостеприимство, уважение к родителям, старшим, к семье. И, конечно, народы Кавказа не раз делом доказывали свою искреннюю любовь к родной земле, готовность подняться, встать как один на защиту нашего общего большого Отечества, на защиту России", - подчеркнул Путин.

По его словам, такие патриотические ценности объединяют все российское общество, лежат в основе межнационального мира и межрелигиозного согласия, которые являются непреложными, базовыми условиями устойчивого развития российских регионов.