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Кризис на Украине

СМИ: украинские националисты вынудили группу "Время и Стекло" отменить концерт во Львове

По данным издания "Дело", националисты требовали от музыкантов записать видео, в котором они бы назвали Крым украинской территорией, а также осудили Россию за политику в Донбассе

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Украинские националисты за отказ артистов записать видео с обвинениями в адрес России вынудили организаторов концерта группы "Время и Стекло" отменить их выступление во Львове. Об этом в пятницу сообщило украинское издание "Дело".

В интервью изданию представитель радикалов Антон Петровский заявил, что от музыкантов требовали сделать видеообращение, в котором они бы назвали Крым украинской территорией, а также осудили Россию за политику в Донбассе.

"Поскольку такого обращения от представителей группы не было, концерт решили отменить, - говорится в сообщении. - "Время и Стекло" отказались записывать такое видео. Для того, чтобы во Львове не было массовых возмущений, организаторы решили отменить концерт".

Во львовском клубе "Малевич", где 5 декабря должен был пройти концерт, изданию подтвердили, что организаторы сообщили о его отмене.

Украинская поп-группа "Время и Стекло" создана в 2010 году. В ее состав входят Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева. Коллектив отмечен рядом наград, в том числе украинской премией "Песня года".

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