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Путин надеется, что слово "мама" никогда не исчезнет из обихода в России

Президент отметил, что в некоторых странах предложили заменить "отец" и "мать" на "родитель 1" и "родитель 2"

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин надеется, что в России слово "мама" никогда не будет заменено безличным словом "родитель" с порядковым номером.

"Вы сказали, что слово "мама" невозможно заменить. Оказывается, возможно, - сказал глава государства на заседании Совета по межнацотношениям, комментируя выступление одного из участников. - В некоторых странах заменили - "родитель номер один", "родитель номер два". Надеюсь, у нас этого никогда не будет".

Во Франции в школьных формулярах было предложено заменить графы "отец" и "мать" на "родитель 1" и "родитель 2". Это было связано с ростом однополых союзов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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