Москалькова попросила Васильеву возобновить работу экспериментального лицея в Геленджике

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила министра просвещения Ольгу Васильеву рассмотреть возможность возобновления деятельности лицея-интерната комплексного формирования личности детей и подростков в Геленджике. Об этом говорится в официальном письме, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Газета "Коммерсантъ" 27 ноября сообщила, что академик Российской академии образования (РАО) Анатолий Цирульников обратился к Москальковой с просьбой "разобраться в конфликте", связанном с закрытием лицея. Решение о временном закрытии 19 июля принял Геленджикский горсуд. 26 ноября истек срок приостановки деятельности лицея.

"Принимая во внимание важность развития альтернативных концепций образовательного процесса в современном демократическом обществе, сохранения накопленного опыта, развития новаторских идей и право на выбор образовательной организации, прошу вас, уважаемая Ольга Юрьевна, поручить изучить сложившуюся ситуацию и рассмотреть возможность возобновления деятельности названного учреждения", - говорится в письме Москальковой.

Омбудсмен сообщила, что к ней обратились родители учащихся, а видные ученые и общественные деятели России опубликовали в СМИ открытые письма, указывая в них на выдающиеся заслуги в области педагогики основателя лицея, академика РАО Михаила Щетинина, а также на "несоразмерность выявленных нарушений, большинство из которых в настоящее время устранены", и "тяжести последующего наказания" - приостановки деятельности лицея.

"Основным поводом для приостановления действия лицензии лицея, по мнению заявителей, стал спорный правовой статус новых корпусов и земли, расположенных в курортной зоне Краснодарского края, Геленджике", - продолжила в письме федеральный омбудсмен.

В обращении к Васильевой Москалькова отметила, что лицей является "уникальной экспериментальной площадкой" воспитания и образования детей, внесен в перечень организаций, подведомственных РАО. "Под угрозой прекращения деятельности оказалась одна из лучших образовательных систем в мире по признанию всемирной организации ЮНЕСКО, выпускники которой получали высокие баллы на государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)", - сказано в письме.