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У Роскомнадзора нет претензий к СМИ, попавшим в список ресурсов с фейками. Его изменят

В ведомстве отметили, что все приведенные в списке случаи относятся к "распространению недостоверной информации в комментариях пользователей"
Здание федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор не имеет претензий к СМИ, чьи паблики оказались в опубликованном ведомством списке ресурсов, регулярно распространяющих недостоверную информацию. Об этом заявили в пятницу в пресс-службе Роскомнадзора.

"Роскомнадзор официально заявляет, что все случаи распространения приведенные в "Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию" <...> относятся к распространению недостоверной информации в комментариях пользователей. Претензий к самим средствам массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет", - говорится в заявлении.

В Роскомнадзоре сообщили, что изменят опубликованный в пятницу список ресурсов, регулярно публикующих фейковую информацию.

"Сегодня была опубликована тестовая версия перечня. Во избежание неверных толкований в ближайшее время она будет изменена", - сказали в пресс-службе.

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