Объекты культурного наследия в Нижегородской области предоставят в аренду за рубль

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области предоставят в аренду здания в неудовлетворительном состоянии со статусом объектов культурного наследия (ОКН) за рубль. Об этом в пятницу сообщил глава региона Глеб Никитин на заседании подгруппы по вопросам сохранения культурного наследия рабочей группы по направлению "Культура" Госсовета РФ.

"В текущем году приняты нормативные правовые акты, направленные на обеспечение сохранности ОКН. Во-первых, речь идет о предоставлении в аренду за один рубль неиспользуемых объектов культурного наследия, выявленных ОКН, и ценных объектов градостроительной среды, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Во-вторых, хочу отметить проведение публичных торгов по продаже изъятых на основании решения суда выявленных ОКН", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что власти Нижегородской области также планируют к 2021 году привести в порядок многоквартирные дома, которые являются объектами культурного наследия. Капитальный ремонт общего имущества таких домов может осуществляться за счет предоставления субсидий из регионального бюджета Фонду капитального ремонта. При этом, размер предельной стоимости капитального ремонта в этих многоквартирных домах на сегодняшний день значительно ниже фактической стоимости проведения работ.

"В Нижегородской области сейчас принято решение о субсидировании работ по сохранению подобных объектов. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы привести их в порядок к юбилею Нижнего Новгорода в 2021 году", - уточнил Никитин.