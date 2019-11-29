Глава Минпросвещения отметила дефицит учителей, которые преподают в регионах родной язык

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева считает недостаточным количество колледжей, которые готовят в регионах педагогов по родному языку, что привело на данный момент к кадровому дефициту.

"По результатам мониторинга, который обеспечивает наше министерство, мы пришли к следующему выводу: на сегодняшний день учителей, которые преподают родной язык, явно в стране недостаточно", - сказала министр на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям в пятницу.

Васильева отметила, что педагогов начального общего образования в области преподавания родных языков готовят регионы, поэтому, отмечает она, многое зависит именно от подхода субъектов к региональной политике и подготовке таких кадров.

"На сегодняшний день мы имеем две предметных области: родной язык и родная литература. В настоящее время только 24 образовательных организации среднего профессионального образования, наши педагогическое колледжи, только в 15 субъектах РФ осуществляют подготовку педагогов на 29 языках. Этого явно недостаточно", - подчеркнула Васильева.

Президент Союза общественных объединений "Международная черкесская ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной" Хаути Сохроков отметил, что учебники и учебные пособия по родным языкам следует включить в федеральный перечень, иначе их использование можно считать нелегитимным.

"Сегодня, например, в КБР используют 92 учебника по родным языкам и около 50 пособий. Но ни один из этих учебников не включен в федеральный перечень учебников, фактически это нелегитимные учебники", - сказал Сохроков.