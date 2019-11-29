{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На тульском IT-форуме обсудили развитие цифровой экономики в регионе

Тульская область на протяжении трех лет входит в число самых эффективных регионов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу "одного окна"

ТУЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Первый "IT-форум Тульской области", посвященный развитию "Цифровой экономики" состоялся в пятницу в Туле. По словам спикеров, в этой сфере в России в ближайшие несколько лет ожидается нехватка около 1 млн специалистов, а сфера электронных услуг, в том числе в многофункциональных центрах (МФЦ), для жителей и бизнеса должна выйти на качественной уровень.

Будущее, которое уже наступило

По информации заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина, Тульская область лидирует по цифровизации. В частности, почти 80% ее взрослого населения являются активными пользователями цифровых сервисов как федеральных, так и региональных. "И за последний год число предоставленных услуг увеличилось практически в два раза", - добавил он.

По информации Минэкономразвития РФ, Тульская область на протяжении трех лет входит в число 14 регионов, стабильно показывающих высокую эффективностью организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна".

"Цифровая экономика - это будущее, которое уже наступило. Мы живем в особую эпоху, когда технологии нового поколения массово внедряются во все сферы жизни. Повсеместное использование больших данных, роботизация, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, адаптивные системы перестали быть инновациями. Они перешли в разряд явлений, которыми мы должны научиться грамотно управлять", - сказал губернатор региона Алексей Дюмин.

В апреле 2019 этого года в регионе стартовал пилотный проект по внедрению интеллектуальной системы управления в МФЦ. Он позволяет повысить производительность труда сотрудников и сократить время ожидания заявителей.

По словам губернатора, цифровизация активно внедряется и в системе здравоохранения региона, причем не только на уровне подключения медучреждений региона к сети Интернет и использованию информационных систем, но и в развитии новых методов диагностики.

"Мы сейчас апробируем продукт на уровне машины, которая по снимкам, по определенным анализам, помогает врачам выискивать то, что они своим взглядом не могут сделать, а машина показывает, маркирует снимок, на который нужно дополнительно обратить внимание. Мы будем развивать данное направление", - сказал Дюмин.

Еще один пилотный проект - создание регионального центра управления. Он необходим, чтобы улучшить качество управления и мониторинга фактически во всех отраслях экономики области, в режиме реального времени анализировать текущую ситуацию, прогнозировать варианты ее развития.

"Центр управления региона рассматривался на Совете безопасности РФ, потом его концепция была представлена президенту РФ, поддержана, и уже со следующего годы мы приступим к ее реализации", - добавил губернатор.

Услуги без чиновников

Заместитель министра отметил, что одна из задач проекта "Цифровой экономики" - максимально упростить саму процедуру получения электронных услуг.

"Мы строим такую систему госуправления, предоставления услуг, когда услуги предоставляются автоматически, то есть, когда вообще нет никакой роли чиновника и нет ни субъекта, ни объекта принятия решений. Потому что, если вы имеете право на ту или иную услугу, выплату, вы должны ее получить. И когда нам говорят, что только сотрудник с двадцатилетним стажем может понять вашу индивидуальную ситуацию и принять правильное решение, мы говорим: нет, это у вас такие неоптимальные решения предоставления услуг", - сказал Паршин.

В итоге, по мнению замминистра, это приведет не только к повсеместному внедрению электронного документооборота, но и к "запрету бумаги".

"Эта система должна пронизывать всю систему государственного и муниципального управления, и доходить до уровня бюджетных учреждений", - сообщил он.

По словам Паршина, в ближайшем времени система предоставления электронных услуг выйдет на новый уровень. Их можно будет получать не только от гоусчреждений, но и от коммерческих структур - купить билет, получить кредит и так далее.

"Сейчас мы уже выходим на соглашения с рядом крупнейших игроков [этого рынка]", - сказал он, добавив, что электронные услуги со временем можно будет получать через социальные сети.

Как отметил директор департамента госуправления Министерства экономического развития РФ Андрей Матвеенко, существенная роль в процессе цифровизации отводится многофункциональным центрам (МФЦ), в них, а не в органах власти, жители должны получать большая часть электронных услуг. "И МФЦ также должны выполнять роль цифрового нотариуса - оцифровывать документы для граждан и предоставлять их, наверное, в цифровой копии", - сказал Матвеенко.

Аналогичные тенденции есть и в сфере надзора и контроля над деятельностью бизнеса.

"Добросовестный бизнес не против открывать свои данные. Должны быть возможности у бизнеса на добровольной основе с помощью средств дистанционного контроля предоставлять данные о своем функционировании и в случае если оно не выходит за те границы, которые контрольно-надзорный орган установил, то инспектор никогда не придет", - отметил заместитель директора департамента проектов цифровой трансформации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Цветков.

Кадры для цифровой экономики

Еще одной темой обсуждения стала подготовка кадров для цифровой экономики. Алексей Дюмин сообщил, что Тульской область вошла в число пяти пилотных регионов РФ, где жителям будут предоставлять сертификаты на обучение профессиям, востребованным в цифровой экономике. Оно пройдет на базе Тульского госуниверситета, Тульского государственного педагогического университета им. Л. H. Толстого, а также в ряде учреждений среднего профессионального и дополнительного образования.

Кроме того, регион стал первым в стране, в котором в июне 2019 года началось обучение цифровой трансформации. Курсы прошли около 300 государственных и муниципальных служащих.

Актуальность подготовки высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики, в том числе для разработки отечественных программных продуктов и IT-систем, подтвердила директор макрорегиона Юг в компании HeadHunter Ирины Веретенниковой. По ее словам, сейчас на рынке труда в IT-сфере больше всего востребованы разработчики программного обеспечения, специалисты по управлению проектами, инженеры, системные администраторы. "IT-компании готовы брать людей без опыта работы любого возраста потому, что они все уже давно научились своих специалистов растить внутри компании. И если мы посмотрим соотношение вакансий и резюме у нас сайте, а он считается самым посещаемым с точки зрения поиска работы, то это 4-6 человек на место, а спрос по IT-специалистам - два человека на место, у работодателя практически нет выбора - надо брать того, кто приходит", - сообщила Веретенникова.

В целом по России, наиболее острую нехватку IT-специалистов, по словам Веретенниковой, испытывает Центральный федеральный округ. Работодатели, понимая это, стараются привлечь новых сотрудников высокими зарплатами. Так, в среднем по рынку в Тульской области предлагаемая зарплата составляет 38-39 тыс. рублей, в IT-сфере - 43-45 тысяч. рублей. "На перспективе пяти-семи лет мы ожидаем дефицит в миллион цифровых и IT-кадров", - отметила Веретенникова.

О нацпроекте

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" рассчитана на срок до 2024 года, включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
Реклама на ТАСС
Десять новых детских садов откроют до конца года в Адыгее по нацпроекту
Также в этом году в регионе строятся три школы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС