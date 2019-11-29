На тульском IT-форуме обсудили развитие цифровой экономики в регионе

ТУЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Первый "IT-форум Тульской области", посвященный развитию "Цифровой экономики" состоялся в пятницу в Туле. По словам спикеров, в этой сфере в России в ближайшие несколько лет ожидается нехватка около 1 млн специалистов, а сфера электронных услуг, в том числе в многофункциональных центрах (МФЦ), для жителей и бизнеса должна выйти на качественной уровень.

Будущее, которое уже наступило

По информации заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина, Тульская область лидирует по цифровизации. В частности, почти 80% ее взрослого населения являются активными пользователями цифровых сервисов как федеральных, так и региональных. "И за последний год число предоставленных услуг увеличилось практически в два раза", - добавил он.

По информации Минэкономразвития РФ, Тульская область на протяжении трех лет входит в число 14 регионов, стабильно показывающих высокую эффективностью организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна".

"Цифровая экономика - это будущее, которое уже наступило. Мы живем в особую эпоху, когда технологии нового поколения массово внедряются во все сферы жизни. Повсеместное использование больших данных, роботизация, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, адаптивные системы перестали быть инновациями. Они перешли в разряд явлений, которыми мы должны научиться грамотно управлять", - сказал губернатор региона Алексей Дюмин.

В апреле 2019 этого года в регионе стартовал пилотный проект по внедрению интеллектуальной системы управления в МФЦ. Он позволяет повысить производительность труда сотрудников и сократить время ожидания заявителей.

По словам губернатора, цифровизация активно внедряется и в системе здравоохранения региона, причем не только на уровне подключения медучреждений региона к сети Интернет и использованию информационных систем, но и в развитии новых методов диагностики.

"Мы сейчас апробируем продукт на уровне машины, которая по снимкам, по определенным анализам, помогает врачам выискивать то, что они своим взглядом не могут сделать, а машина показывает, маркирует снимок, на который нужно дополнительно обратить внимание. Мы будем развивать данное направление", - сказал Дюмин.

Еще один пилотный проект - создание регионального центра управления. Он необходим, чтобы улучшить качество управления и мониторинга фактически во всех отраслях экономики области, в режиме реального времени анализировать текущую ситуацию, прогнозировать варианты ее развития.

"Центр управления региона рассматривался на Совете безопасности РФ, потом его концепция была представлена президенту РФ, поддержана, и уже со следующего годы мы приступим к ее реализации", - добавил губернатор.

Услуги без чиновников

Заместитель министра отметил, что одна из задач проекта "Цифровой экономики" - максимально упростить саму процедуру получения электронных услуг.

"Мы строим такую систему госуправления, предоставления услуг, когда услуги предоставляются автоматически, то есть, когда вообще нет никакой роли чиновника и нет ни субъекта, ни объекта принятия решений. Потому что, если вы имеете право на ту или иную услугу, выплату, вы должны ее получить. И когда нам говорят, что только сотрудник с двадцатилетним стажем может понять вашу индивидуальную ситуацию и принять правильное решение, мы говорим: нет, это у вас такие неоптимальные решения предоставления услуг", - сказал Паршин.

В итоге, по мнению замминистра, это приведет не только к повсеместному внедрению электронного документооборота, но и к "запрету бумаги".

"Эта система должна пронизывать всю систему государственного и муниципального управления, и доходить до уровня бюджетных учреждений", - сообщил он.

По словам Паршина, в ближайшем времени система предоставления электронных услуг выйдет на новый уровень. Их можно будет получать не только от гоусчреждений, но и от коммерческих структур - купить билет, получить кредит и так далее.

"Сейчас мы уже выходим на соглашения с рядом крупнейших игроков [этого рынка]", - сказал он, добавив, что электронные услуги со временем можно будет получать через социальные сети.

Как отметил директор департамента госуправления Министерства экономического развития РФ Андрей Матвеенко, существенная роль в процессе цифровизации отводится многофункциональным центрам (МФЦ), в них, а не в органах власти, жители должны получать большая часть электронных услуг. "И МФЦ также должны выполнять роль цифрового нотариуса - оцифровывать документы для граждан и предоставлять их, наверное, в цифровой копии", - сказал Матвеенко.

Аналогичные тенденции есть и в сфере надзора и контроля над деятельностью бизнеса.

"Добросовестный бизнес не против открывать свои данные. Должны быть возможности у бизнеса на добровольной основе с помощью средств дистанционного контроля предоставлять данные о своем функционировании и в случае если оно не выходит за те границы, которые контрольно-надзорный орган установил, то инспектор никогда не придет", - отметил заместитель директора департамента проектов цифровой трансформации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Цветков.

Кадры для цифровой экономики

Еще одной темой обсуждения стала подготовка кадров для цифровой экономики. Алексей Дюмин сообщил, что Тульской область вошла в число пяти пилотных регионов РФ, где жителям будут предоставлять сертификаты на обучение профессиям, востребованным в цифровой экономике. Оно пройдет на базе Тульского госуниверситета, Тульского государственного педагогического университета им. Л. H. Толстого, а также в ряде учреждений среднего профессионального и дополнительного образования.

Кроме того, регион стал первым в стране, в котором в июне 2019 года началось обучение цифровой трансформации. Курсы прошли около 300 государственных и муниципальных служащих.

Актуальность подготовки высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики, в том числе для разработки отечественных программных продуктов и IT-систем, подтвердила директор макрорегиона Юг в компании HeadHunter Ирины Веретенниковой. По ее словам, сейчас на рынке труда в IT-сфере больше всего востребованы разработчики программного обеспечения, специалисты по управлению проектами, инженеры, системные администраторы. "IT-компании готовы брать людей без опыта работы любого возраста потому, что они все уже давно научились своих специалистов растить внутри компании. И если мы посмотрим соотношение вакансий и резюме у нас сайте, а он считается самым посещаемым с точки зрения поиска работы, то это 4-6 человек на место, а спрос по IT-специалистам - два человека на место, у работодателя практически нет выбора - надо брать того, кто приходит", - сообщила Веретенникова.

В целом по России, наиболее острую нехватку IT-специалистов, по словам Веретенниковой, испытывает Центральный федеральный округ. Работодатели, понимая это, стараются привлечь новых сотрудников высокими зарплатами. Так, в среднем по рынку в Тульской области предлагаемая зарплата составляет 38-39 тыс. рублей, в IT-сфере - 43-45 тысяч. рублей. "На перспективе пяти-семи лет мы ожидаем дефицит в миллион цифровых и IT-кадров", - отметила Веретенникова.

О нацпроекте

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" рассчитана на срок до 2024 года, включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.