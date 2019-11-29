Бороться с побоями или не допустить их. В России обсуждают законопроект о домашнем насилии

Члены Совета Федерации не стали вносить законопроект в Госдуму, а дали время заинтересованным ведомствам, участникам рабочей группы по разработке документа, экспертам внести до 15 декабря свои предложения и замечания.

Особое внимание обращает на себя определение семейно-бытового насилия, которое дается в законопроекте. В него не включены деяния, которые подпадают под действие уголовного кодекса и КоАП РФ. Часть членов рабочей группы, в том числе депутат Госдумы Оксана Пушкина, выступили против того, что из-под действия законопроекта в редакции СФ "исключаются все виды физического насилия". В Совфеде объясняют, что целью законопроекта является профилактика, он направлен на то, чтобы не допустить побои и убийства в семье.

Дискуссии о формулировке

Законопроектом вводится определение семейно-бытового насилия. Это "умышленное деяние (действие или бездействие), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического, и (или) психического страдания, и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления". Часть членов рабочей группы по подготовке законопроекта против домашнего насилия не согласны с данной формулировкой.

В частности, по словам депутата Пушкиной, в предложенной редакции полностью исключаются из-под действия закона все виды физического насилия (побои, причинение вреда здоровью и т. п.), потому что данные виды насилия "всегда содержат в себе признаки административного правонарушения или преступления".

Заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора считает, что в опубликованном на сайте СФ проекте закона необходимо изменить понятие этого вида насилия, включив туда деяния с признаками правонарушения и преступления.

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, которая входит в рабочую группу, в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что данный законопроект Совета Федерации направлен на то, чтобы не допустить преступлений и правонарушений в семье. Именно поэтому его действие не распространяется на деяния, за которые предусмотрена уголовная и административная ответственность. Она добавила, что законопроект направлен на борьбу со сложившейся в семье ситуацией, которая может дойти до того, что к нарушителю будут применяться уже нормы УК РФ. По словам сенатора, законопроект дает правоохранительным органам больше инструментов профилактики преступлений и правонарушений в семье.

Что грозит обидчику

Базовый законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" предполагает введение защитных предписаний и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. В верхней палате обсуждается одновременное внесение поправок в статью 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Ее предлагают дополнить изменениями, согласно которым неисполнение гражданином защитного предписания повлечет наложение административного штрафа от 1 тыс. до 3 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

За нарушение судебного защитного предписания предлагаются более жесткие административные меры. "Неисполнение гражданином судебного защитного предписания влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, или административный арест на срок от пяти до 15 суток, или обязательные работы на срок от 50 до 100 часов", - говорится в проекте поправок.

К слову, санкции за нарушения требований защитных предписаний также не находят согласия у всех членов рабочей группы.

"Штраф в 1000-3000 рублей - это бездейственная санкция для такого рода правонарушения. Нарушителю проще будет заплатить и избить жертву снова, либо не платить вообще, потому что денег нет", - заявила ТАСС депутат Пушкина.

Проект предусматривает, что обычные защитные предписания будут оформляться на месте сотрудником органов внутренних дел на срок до 30 суток с возможным продлением до 60 суток. Защитным предписанием нарушителю могут запретить домашнее насилие, вступление в контакт и общение с жертвой, в том числе по телефону и по интернету, попытки выяснить ее местонахождение. На время действия защитного предписания нарушитель будет стоять на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Если есть опасения, что защитное предписание не обеспечит безопасность жертвы насилия, сотрудник органа внутренних дел вправе обратиться в суд за судебным защитным предписанием, оно будет выдаваться уже на срок от 30 суток до года. Судебным предписанием агрессора могут обязать пройти специализированную психологическую программу, покинуть общее с жертвой место проживания, передать пострадавшей стороне ее личное имущество и документы.

Забота соседей

Согласно тексту проекта, обращение граждан, которым стало известно о фактах или угрозах семейно-бытового насилия, могут стать основанием для осуществления профилактических мероприятий.