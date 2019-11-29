Учителя из Белгорода не уволят после драки со школьником

КУРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Преподавателя информатики городской школы №15 Белгорода не будут увольнять после драки с учеником, произошедшей в пятницу во время урока. Учитель получит дисциплинарное взыскание. Об этом сообщили ТАСС в управлении образования Белгорода.

В пятницу вечером в телеграм-каналах получило распространение видео, снятое на уроке информатики в школе №15 Белгорода. На видеозаписи между одним из учеников и педагогом произошла потасовка. По факту инцидента в департаменте образования региона отмечали, что учителя планируется уволить.

"По факту инцидента в школе №15 Белгорода проводится проверка. Также сообщаем, что преподаватель, участвовавший в данном инциденте, получит дисциплинарное взыскание, но не будет уволен из учебного заведения", - сказали в городском управлении образования

По факту произошедшего на 2 декабря назначена комиссия по делам несовершеннолетних с приглашением родителей подростка, участвовавшего в драке. В настоящее время все стороны конфликта дают показания в полиции.

Произошедший конфликт вызвал неоднозначную реакцию среди учеников и учителей школы, большинство из которых встали на защиту преподавателя. По словам одного из школьников, который связался с телеграм-каналом "Белгород №1", драке предшествовало сильное опоздание подростка на урок, а также грубое обращение в ответ на замечание учителя. В ответ на просьбу удалиться из класса школьник продолжил словесную перепалку.