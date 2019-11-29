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Ректор РГПУ призвал к дополнительной поддержке студентов из числа коренных народов Севера

Институт готовит специалистов в области этнопедагогики, этнофилологии и этнокультурологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Студенты из числа коренных народов нуждаются в дополнительной поддержке. Об этом ТАСС сообщил ректор Российского педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге (РГПУ, при нем находится Институт народов Севера) Сергей Богданов.

В пятницу проблему с получением образования для коренных малочисленных народов на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям поднял руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков. Он посетовал, что существовавшая ранее квота на обучение в Институте народов Севера теперь не работает.

"В Институт народов Севера ежегодно поступают студенты и учатся на бюджетной основе. Только в этом году был зачислен 21 человек по целевому набору. Всего в нашем Институте учатся порядка 200 студентов. Эти ребята нуждаются в дополнительной поддержке, например, дополнительные средства на приобретение теплой одежды. И поддержку эту необходимо возобновить", - сказал Богданов.

Институт готовит специалистов в области этнопедагогики, этнофилологии и этнокультурологии для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Это - научно-педагогические кадры из числа коренных малочисленных народов Севера, которые работают в сферах образования, культуры, науки, общественной деятельности в северных регионах.

Богданов добавил, что в институт народов Севера ежегодно поступают студенты и учатся на бюджетной основе, только в этом году был зачислен 21 человек по целевому набору, всего в институте учатся порядка 200 студентов. При этом выпускники вуза востребованы на рынке: по данным мониторинга трудоустройства выпускников 2019 года, трудоустроено по профилю 75%, и 25% продолжили обучение на магистерских программах РГПУ им. А. И. Герцена. В этом году в институте преподают 17 языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, таких как долганский, эвенский, нанайский, вепсский, чукотский, корякский и другие. "Но в зависимости от национального состава студентов кафедры Института могут обеспечить преподавание до 24 языков", - уточнил ректор РГПУ.

Новые формы обучения

В то же время, по мнению Богданова, сейчас актуально и возможно развитие онлайн обучения: значительная часть программы может быть выполнена на месте с организацией этой работы преподавателями Герценовского университета. РГПУ выделяет дополнительные ставки, решает вопрос о создании центра международного уровня. "Мы думаем о том, как сделать более эффективными программы целевого обучения. Так, мы продолжим успешный опыт прошлых десятилетий, а наши выпускники смогут решить многие вопросы развития этих регионов", - заключил глава РГПУ.

Президент России Владимир Путин поддержал возвращение целевого бюджетного высшего образования для коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

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