Представитель российских соотечественников осудил русофобию в Прибалтике и на Украине

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. ООН должна обратить внимание на сегрегацию по языковому принципу в странах Прибалтики и на Украине в отношении русскоязычного населения и преследование в этих государствах лидеров русских национальных организаций. Об этом заявил, выступая в пятницу в Женеве на форуме ООН по правам меньшинств, представитель Международного совета российских соотечественников (МСРС) Николай Зырянов.

"Сегрегация в отношении русскоязычного населения стала основой их политики", - отметил он, напомнив, что коренное русскоязычное население Литвы, Латвии, Эстонии и Украины сталкивается с запретом получения образования на родном языке.

"Ситуация приобретает худшие черты расизма", - сказал Зырянов в интервью ТАСС, пояснив, что "вслед за чисто законодательными нормами, которые направлены на искоренение русского языка, в Литве, Латвии, Эстонии и на Украине неугодных начинают подвергать арестам, уголовному преследованию по надуманным обвинениям". Причем "таких дел уже много, они открываются против русофилов, против русскоязычных людей, которые всего лишь отстаивают свое право на образование и обращение в органы государственной власти на родном языке, то есть борются за права человека".

В этой связи собеседник агентства напомнил, что "незаконные обвинения под надуманными формулировками от властей получили" Альгирдас Палецкис в Литве, Александр Гапоненко, Юрий Алексеев и Владимир Линдерман в Латвии. Представитель МСРС призвал ООН обратить внимание на эту ситуацию, а также в целом на дискриминационную языковую политику стран Прибалтики и Украины.

Зырянов оценил дискуссию в Женеве как "продуктивную и полезную". От форума к форуму все больше становится выступлений, направленных против русофобии и национализма в странах Прибалтики и на Украине, сказал он, добавив: "Националистический закон Украины о государственном языке критиковали организации как из этой страны, так и из других государств. В частности, прозвучало яркое выступление представителей Венгрии, отметившие дискриминационный характер этого закона". Представитель МСРС выделил также выступление сербского парламентария Александра Шешеля, который высоко оценил уровень защиты языковых прав крымских татар и украинцев в Республике Крым.

12-я сессия форума по вопросам меньшинств проходила в Женеве 28-29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека. На полях сессии состоялся круглый стол "Русскоязычные в Прибалтике и на Украине: дискриминация меньшинств". Темой дискуссии с участием журналистов, общественных деятелей и правозащитников стали такие темы, как "Запреты русскоязычных СМИ и языковые квоты в странах Прибалтики", "Ликвидация русскоязычного образования", "Ущемление в правах "нелояльного" пророссийского населения".