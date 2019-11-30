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До 450 тыс. россиян ежегодно подвергаются нападению животных

Как сообщили в Роспотребнадзоре, более половины из них нуждаются в проведении специфического лечения с использованием антирабической вакцины
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. От 380 тыс. до 450 тыс. россиян ежегодно обращаются за помощью в больницы с травмами, полученными в результате нападения животных. Об этом сообщается в субботу на сайте Роспотребнадзора.

"Ежегодно в России число лиц, пострадавших от нападения животных, составляет 380-450 тыс., из которых более половины нуждаются в проведении специфического лечения с использованием антирабической вакцины и около 40 тыс. человек должны получать дополнительно антирабический иммуноглобулин", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года в медицинские учреждения в связи с травмами, полученными от животных, обратились более 353 тыс. человек, в 2018 году - более 380 тыс. человек.

Роспотребнадзор напоминает, что в случае получения повреждений от животных необходимо промыть рану водой с мылом или другим моющим средством, затем обработать края раны 70-процентным этиловым спиртом или 5-процентным спиртовым раствором йода. После этого следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для получения антирабического лечения.

По данным Роспотребнадзора, на большей части территории РФ в последние годы отмечается ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству, появляются новые очаги в дикой природе, в населенных пунктах увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек.

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