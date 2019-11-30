{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе Twitter произошел сбой

Большая часть пожаловавшихся пользователей испытывает проблемы с сайтом соцсети

ТАСС, 30 ноября. Сбои в работе социальной сети Twitter наблюдаются в ряде стран по всему миру, включая Россию. Это следует из опубликованных в субботу данных сервиса Downdetector, отслеживающего стабильность популярных интернет-ресурсов.

Как отмечается, чаще всего с неполадками, которые фиксируются примерно с 05:10 мск, сталкиваются пользователи в США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Японии. В России сообщения о сбоях поступают преимущественно из Москвы.

По данным Downdetector, большая часть пользователей испытывает проблемы с сайтом соцсети (48%). Еще 33% жалуются на работу приложения для мобильных устройств от Apple. Около 17% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для устройств под управлением Android.

Теги
ЯпонияСШАГерманияВеликобританияНидерландыРоссияФранция
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Российские военные полицейские начали патрулирование по новому маршруту в Сирии
На прохождение 120 км колонне понадобилось четыре часа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС