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Последняя группа погорельцев из села Березняки на Сахалине получила квартиры в новом доме

Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, ключи от новых квартир получили семь семей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Второй из домов, предназначенных для пострадавших при пожаре жильцов села Березняки Южно-Сахалинского городского округа, сдали в субботу в эксплуатацию. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Пожар в двух двухэтажных жилых домах в Березняках произошел 17 октября вечером. 26 жильцов, включая троих детей, остались без жилья и вынуждены были найти поселиться у родственников, в пунктах временного размещения или в предоставленных городскими властями хостелах. 19 ноября был сдан в эксплуатацию первый из двух домов для пострадавших. Квартиры в нем получили семь семей.

"Сегодня заселили оставшихся погорельцев из Березняков. Вручил ключи от семи квартир в новой трехэтажке на улице Зеленой, 10а. Квартиры - светлые, теплые, с сантехникой и газом", - сообщил глава региона. Он добавил, что в этот же дом переселятся еще 14 сахалинских семей, не имеющих отношения к сгоревшим домам, но проживавших в аварийных квартирах.

В октябре власти региона сообщили ТАСС, что погорельцы получили выплаты в размере 20 тыс. рублей на человека по линии ГО и ЧС, а также по 300 тыс. рублей из областного бюджета на каждого. Сгоревшие дома ранее были определены как ветхие и аварийные, проживающих в них планировалось переселить в новостройки, которые должны были сдать в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. Губернатор Валерий Лимаренко дал распоряжение ускорить процесс.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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