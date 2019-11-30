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Исследование: почти четверть детей в Великобритании зависимы от смартфонов

По словам ученых, подобное пристрастие обычно связано со стрессом, нехваткой сна и неуспеваемостью в школе

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Почти четверть несовершеннолетних в Великобритании испытывает зависимость от смартфонов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Королевского колледжа Лондона, которые приводит вещательная корпорация Би-би-си.

"Дети "живут" в телефонах, поэтому нам важно понять, по какой причине они так злоупотребляют ими. Мы выясняем, что именно может вызывать такую зависимость: сами смартфоны или их приложения. Тем не менее, необходимо информировать общественность о правильном использовании телефонов молодежью, чтобы родители знали, сколько времени их чада проводят в этих гаджетах", - рассказала профессор Института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа Лондона Никола Калк.

Ученые объясняют, что подобное пристрастие обычно связано с другими проблемами, такими как стресс, нехватка сна, неуспеваемость в школе, подавленное настроение.

Работа ученых представляет собой анализ 41 исследования по проблемам зависимости от гаджетов, в которых приняли участие почти 42 тыс. несовершеннолетних. В научных работах, как правило, велось наблюдение за поведением детей в различных условиях при наличии телефона и без него.

Согласно результатам анализа, у 23% испытуемых наблюдалось поведение, соответствующее критериям зависимости: паника, беспокойство по поводу невозможности воспользоваться устройством, посвящение своего времени только смартфону и другие показатели.

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